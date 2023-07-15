عقود عمل لـذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت مديرية عمل بمحافظة جنوب سيناء، عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، وذلك بإحدى شركات الحفر للبترول.

هذا في إطار خطة تنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالإستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كافة المحافظات ودمجهم في "سوق العمل"، ومتابعة المديريات لكافة المنشأت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كافة المنشأت.

أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع منشأت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير فرص عمل لذوي الهمم ومتابعتهم بعد إستلام العمل بالشركات لتلك الفرص.