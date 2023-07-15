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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا :تحذر من تداعيات تدهور الأزمة الإنسانية في ناجورنو-كاراباخ

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت أن روسيا على استعداد لتنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو في المستقبل القريب للتركيز على معاهدة السلام بين باكو ويريفان.

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وحذرت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- من التطور السلبي للأوضاع حول منطقة النزاع ناجورنو-كاراباخ، حيث تتدهور الأزمة الإنسانية بشكل مستمر، ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن روسيا على استعداد لترتيب اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية في موسكو في المستقبل القريب لمناقشة كيفية تنفيذ الاتفاقات على أعلى مستوى، بما في ذلك الموافقة على معاهدة السلام، من أجل المتابعة إلى القمة الروسية-الأذربيجانية-الأرمينية المخصصة للتوقيع على وثيقة معاهدة السلام.

وأكدت الخارجية الروسية أنه من دواعي القلق أن الوضع الحالي في ناجورنو-كاراباخ يتطور بشكل سلبي، كما أن الأزمة الإنسانية في تلك المنطقة تتفاقم"، موضحة أن السكان المحليين يواجهون نقصًا خطيرًا في المواد الغذائية والأدوية والضروريات اليومية، كما يعيشون بدون كهرباء وغاز، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها ذلك.

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