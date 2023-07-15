التهاب الصفاق المعدي السنوري.. فيروس جديد يجتاح القطط

يبدو أن العالم مع موعد انتشار الفيروسات، ولكن هذه المرة انتقل الفيروس إلى الحيوان، إذ تفشى في قبرص فيروس يسبب مرضًا مميتًا يعرف باسم “التهاب الصفاق المعدى السنوري”، قضى على مئات الآلاف من القطط.

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وحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الفيروس أدى إلى نفوق ما يصل إلى 300 ألف قط فى قبرص مؤخرًا، بينما يعتقد خبراء أن المرض ربما يكون قد وصل إلى دول أخرى.

أسباب ظهور الفيروس؟

ينتج هذا المرض بسبب فيروس (FCoV) الذى يتنشر عبر البراز، ولا تظهر القطط أى أعراض بعد إصابتها به، وإذا حدث ذلك فإن تلك الأعراض تقتصر على الإسهال الخفيف، لكن فى بعض الحالات يتحور الفيروس، وهنا يصبح فى الغالب قاتلًا.

وتميل معدلات العدوى بأن تكون مرتفعة مع القطط التى تعيش قرب أماكن المأوى والمراحيض المشتركة.

التهاب الصفاق المعدي السنوري:

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر أدوات مثل فرشاة الشعر المخصصة للقطط، وحتى عن طريق أيدى الإنسان وقدميه.

وقالت رئيسة الجمعية الدولية لطب القطط نتالى دوغراي، إن تفشى الفيروس فى قبرص مقلق للغاية بالنسبة للحيوانات ومالكيها، وحتى الأطباء البيطريين فى البلاد.

وأضافت: “بالنسبة لكثير من القطط، خصوصًا الضالة منها، فإن العلاج غير ممكن، وهذا للأسف سيزيد على الأرجح من نفوق هذه الحيوانات بشكل كبير”.

وعن مدى مقاومة القطط للفيروس، قالت دوغراى إن الأمر يعتمد على أنواع الطفرات فى الفيروس، ومقدار الحمل الفيروسي، ونظام المناعة لدى القطط.