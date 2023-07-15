أنس جابر تبكي بعد خسارتها نهائي ويمبلدون وماركيتا تدعمها: أنتِ مصدر إلهام

انهمرت التونسية أنس جابر في البكاء بعد خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون، أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون رد (6-4/ 6-4)، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب سنتر كورت في لندن.



وحصدت أنس جابر جائزة وصيفة البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد تأهلها للنهائي في العام الماضي أيضًا، وعلقت باكية: "في تلك اللحظات الصعبة سأحاول الحديث، أظن أن هذه أكثر هزيمة مؤلمة في مسيرتي"، مضيفة: "أريد أن أشكر ماركيتا وفريقها على البطولة الرائعة التي قدمتها أنتِ لاعبة رائعة ولقد مررت بإصابات متعددة وأنا سعيدة من أجلك".



وواصلت: "لن أستسلم وسأعود أقوى بكثير، كانت بطولة رائعة بالنسبة لي، سننجح في يوم ما، أعدكم بذلك، شكرًا لكم على الدعم والطاقة الإيجابية"، وتابعت: "أعدكم بالعودة والفوز بتلك البطولة".



بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون

فوندروسوفا لـ أنس جابر: أنتِ مصدر إلهام



وجهت فوندروسوفا المتوجة ببطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، رسالة لـ أنس جابر بعد خسارة الأخيرة أمامها في المباراة النهائية.



عبرت ماركيتا عن سعادتها الكبيرة لحصد تلك البطولة، مضيفة، أنها تحاول أن تستوعب ما يحدث، بعدما ما مرت به، من صعوبات وإصابات تعرضت لها، وأنها لا تصدق أنها هنا وتحمل تلك الجائزة.



وتابعت أنها تريد تهنئة أنس جابر على مسارها في البطولة، وأضافت: "أنس، أنتِ مصدر إلهام لنا وأتمنى تتويجك باللقب يومًا ما، أنتِ شخصية رائعة، تهانينا لك ولفريقك".



خسرت التونسية أنس جابر أمام التشيكية فوندروسوفا في نهائي بطولة ويمبلدون لسيدات التنس والتي تعتبر ثالث أهم البطولات العالمية، لتفشل في تحقيق البطولة الكبرى للمرة الثانية على التوالي.

وسبق أن واجهت أنس مع التشيكية من قبل في 5 مواجهات فازت التونسية مرتين والتشيكية في 3 مناسبات منها 2 العام الحالي في بطولتي أستراليا المفتوحة وإنديانا ويلز الأمريكية.

وكانت قد تأهلت البطلة التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس، بعد انتصارها في مباراة نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، بنتيجة 2 - 1 في نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

بهذا الفوز تأهلت أنس جابر المصنفة السادسة عالميًّا لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لتواجه التشيكية ماركيتا فاندروسوفا، بينما تواجه البيلا روسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميًّا الأوكرانية يلينا سفيتولينا على المركز الثالث.