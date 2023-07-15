في إطار البرنامج التثقيفي الموسع لأطفال مراكز الشباب..
الشباب والرياضة و"مودة" ينظمان ندوة "أخلاقنا" بمركز شباب الإمامين والتونسي
نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة "مودة" لتطوير مساجد آل البيت، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أخلاقنا" بمركز شباب الإمامين والتونسي، في إطار البرنامج التثقيفي الموسع لأطفال مراكز الشباب، يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة والمؤسسة.
أدار الندوة الشيخ حازم جلال الداعية الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. والمنشد الديني الشيخ محمد الجزار، والشيخ طه عزت القارئ والمبتهل.
ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" يهدف إلى تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم فى كل الجوانب الحياتية، فى ضوء مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى، ومبادرة "حياة كريمة" التى تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشيا وثقافيا واجتماعيا وتنمويا.
أشار "صبحي إلى أن رسالة وزارة الشباب والرياضة ترتكز بالأساس على الإنسان، والاهتمام بالنشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إطار من التكامل"، لافتاً إلى أهمية نشر القيم الفاضلة، وإرساء الأخلاق، ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.
وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير وتأهيل قاطنى المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة كخطوة أولى، من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسى، ليكون مهيأ لتقديم الأنشطة التوعوية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لرواد مركز الشباب، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب لبناء المجتمع وتنميته اجتماعيا وتعليميا، وتفعيل دور الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية نافعة للمجتمع، واستثمار طاقات الشباب فى عمل نافع ومفيد.