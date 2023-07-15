أزهر الغربية يشارك في ندوة "استراتيجية مصر 2030 محور الصحة"

نظمت منطقة الغربية الأزهرية،الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحه مدير عام المنطقة، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بالمنطقة، ومركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، ندوة إعلامية بعنوان " استراتيجية مصر 2030 محور الصحة " ،وذلك في إطار التعريف بالمبادرات الرئاسية ودورها في نشر الوعي الصحي.



وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة الإعلام والتوعية بمديرية الصحة بالغربية، على أهمية تفعيل المبادرات الرئاسية مثل 100يوم صحة والتي تم تدشينها بمحافظة الغربية في ٢٠٢٣/٦/٢٥وتستهدف الكشف عن طريق القوافل العلاجية المتنقلة والوحدات الصحية، مبادرة الكشف المبكر لأمراض السمع عند الأطفال حديثي الولاده، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، مبادرة الفحص الشامل لما قبل الزواج، تعمل هذه المبادرات والقوافل العلاجية على الكشف والعلاج المجاني لجميع المواطنين وذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بصحة المواطنين .

ونالت الندوة استحسان الجمهور الذين طالبوا بتكثيف وعقد هذه الندوات لرفع الوعي الصحي.