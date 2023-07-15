كييف تستخدم أساليب إرهابية ضد المحطات النووية الروسية

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، خطط نظام كييف، ضد محطات الطاقة النووية الروسية، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة مُسيّرة في كورتشاتوف، التي تقع قرب محطة كورسك للطاقة النووية، و1لك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

اقرأ أيضا .. رئيس الوزراء يشهد ختام فعاليات منتدى الطاقة النووية المصري الروسي

موسكو تدينة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تعليقًا على تحطم طائرة مُسيّرة في كورتشاتوف: "موسكو تدين بشدة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا".

محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكراني

وأوضحت "زاخاروفا" أن "محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكراني الجديد في كورتشاتوف، ما يشير مرة أخرى إلى أن نظام كييف شرع في طريق استخدام أساليب الإرهاب النووي".

ودعت "زاخاروفا" المجتمع الدولي وقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى "إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الأمر وإدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف".