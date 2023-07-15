أزمة جديدة في تنس الطاولة بسبب شقيق رئيس الاتحاد

يعيش اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور أزمة جديدة، بسبب التجديد للمدير الفني للمنتخب ماجد عاشور، و الذي يرغب الأول فى تجديد تعاقده بينما يرفض عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في ذلك، لتجديد الدماء، خاصة وأن مدرب المنتخب في منصبه منذ أكثر من 20 عاما.

وعلمت بوابة الوفد، أن معتز عاشور يحاول إقناع أكبر عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على القرار، خاصة وأنه فتح ملف التجديد في اجتماع المجلس الماضي والذي كان عن طريق الفيديو كونفرنس، إلا إنه وجد رفض من أعضاء المجلس مما جعله ينهي الاجتماع بعد الخلاف الشديد الذي حدث بين الأعضاء.

الأزمات تتوالى باتحاد تنس الطاولة

وشهد المجلس عدد من الأزمات كان أخرها أزمة اعتذار معجزة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، عن المشاركة في بطولة أفريقيا للناشئات تحت 19 سنة بالمغرب بسبب رفض الاتحاد سفر مدربها الشخصي معها.

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