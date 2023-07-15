وزير الرياضة: مصر تدعم منظمة الكنفجيس في برامجها لخدمة الشباب

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكنفجيس لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن استضافة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للويزيت طوبي، الأمين العام لمنظمة الكنفجيس، يؤكد علي دعم الدولة المصرية للمنظمة في كل البرامج والأنشطة التي تقدمها لخدمة الشباب والرياضة، ودليلاً على التطور الكبير الذي تشهده العلاقة الوطيدة بين مصر والمنظمة، بما ينعكس على دعم المواهب الرياضية الشابة في الدول الفرانكفونية بشكل عام، ومصر بشكل خاص.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة، ختام أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكنفجيس (مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية) لاختيار وتوجيه برنامج تعزيز ريادة الأعمال للشباب ٢٠٢٣، والذي عُقد خلال الفترة من (١٠-١٥) يوليو الجاري، بجمهورية مصر العربية.

وشدد "صبحي" على أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بهدف دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب والرياضة، والذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول، مشيراً إلي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "الكنفجيس" شهد تطورًا مثمرًا على مستويات عدة منذ عام 2018.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "الكنفجيس" خلال الفترة الماضية ارتكز على برنامجين، الأول يتمثل في تمويل المشروعات الصغيرة للشباب، والثاني، يُركز على دعم المواهب الرياضية الشابة، معرباً عن آمله في تعزيز هذا التعاون الثنائي المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً أن مصر خلال عام 2024 تستضيف المعسكر الدولي لبرنامج "المسار المزدوج" والذي يضم أفضل المواهب الرياضة الشابة من جميع الدول المدرجة لإبراز مواهبهم، مما يعكس ثقة المنظمة في الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة كبرى الأحداث على المستويين الرياضي والشبابي.



وخلال كلمته، أعرب موديبو ترا وري ممثلا عن الأمين العام للكنفجيس، عن تقديره وشكره لاستضافة مصر أعمال اللجنة الفنية لمنظمة الكونفجيس، مشيراً إلى أن مصر من الدول التي تسعد المنظمة وتفتخر بالتعاون معها، والدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم الشباب وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عن شكره وامتنانه للشراكة المثمرة مع منظمــة الـكونفجيس على مدار الأعوام السابقة، والتي أثمرت عن التعاون المشترك في سبيل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من خلال المساهمة المالية والفنية في التدريبات والمشروعات الصغيرة للشباب.



حضر الختام كل من فرهاجن ممثل بروكسل ورئيس اللجنة الفنية، ماكودي اندياي خبير الكنفجيس للتدريب، موديبو ترا وري ممثلا عن الأمين العام للكنفجيس، وأعضاء اللجنة الفنية وأعضاء الأمانة العامة للكونفجيس.

تجدُر الإشارة إلى أن منظمة "الكنفجيس" هي " مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية" وهي منبثقة عن المنظمة الدولية للفرانكفونية، وتم تأسيسها عام 1969 وتهدف إلى مساعدة حكومات الدول الأعضاء في دعم سياسات واستراتيجيات الشباب والرياضة.