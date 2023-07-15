الإسكندرية: نصارع الوقت لإنهاء مشروعات إدارة مياه الأمطار لإنقاذ المدينة من الغرق

تستئناف محافظة الاسكندرية المشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والوقوف على نسب الإنجاز به، والذى يشمل تنفيذ عدة مشروعات لفصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحى، كحل جذرى لمشكلة تراكم مياه الأمطار فى فصل الشتاء، والتى يتم التصدى لها فى كل عام من خلال جهود شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، لنشر سيارات الصرف والتى قد يصل عددها إلى 150 سيارة صرف فى أقوى النوات الممطرة لتصريف مياه الأمطار ومنع التجمعات وعدم تعطيل حركة المارة والمرور بالشوارع الرئيسية.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال المشروع بعد أن تفاقمت أزمة تجمعات مياه الأمطار فى الإسكندرية خلال السنوات الماضية، وأصبحت مشكلة تهدد الحركة المرورية فى الشتاء، خاصة مع ظاهرة التغيرات المناخية والتى أثرت فى كميات الأمطار المتساقطة على الإسكندرية خلال النوات، مع الأخذ فى الإعتبار أن المتبقى من سعة شبكة الصرف الصحى لتصريف مياه الأمطار هو 30% فقط، الأمر الذى كان يؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى الشوارع

وثمن محافظ الإسكندرية، جهود جميع القائمين على المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح المحافظ، أنه تم البدء في تنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في نطاق أحياء شرق والمنتزة أول، وذلك في منطقة سموحة ( النقل والهندسة- ميدان فيكتور عمانويل ) وسيدي بشر ( محمد نجيب وخالد بن الوليد وشارع 57 )، مضيفًا أن جميع هذه المناطق تعتبر نقطة ساخنة في أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات؛ بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة.

وأكد أن المشروعات الثلاثة ستسهم في القضاء تماما على أية تجمعات مياه في منطقة فيكتور عمانويل سموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقي المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تباعا.

الجدير بالذكر أن مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار يهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر، حيث يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

وتم الانتهاء من 3 مشروعات خلال 3 أشهر، بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، داخل أحياء وسط وشرق والمنتزة أول، وذلك من خلال بروتوكول مبرم بين شركة الصرف الصحي وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 1400 متر طولي بأقطار مختلفة، ومواسير محلية الصنع من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومن استشاري المشروع (كلية هندسة جامعة الاسكندرية).‎