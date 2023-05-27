انهيار جليدي ينهي حياة 11 شخص بشمال باكستان

لقي ما لا يقل عن 11 شخص مصرعهم من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات في باكستان، كما أصيب 25 آخرون بجروح إزاء انهيار جليدي ثلجي ضرب منطقة أستور، بإقليم جلجت بلتستان في أقصى شمال البلاد، اليوم السبت.

ضرب الانهيار الجليدي البدو الرحل في منطقة تشامبيلي في ممر شونتر الذي يربط منطقة أستور في منطقة غيلغيت بالتستان بمنطقة آزاد كشمير المجاورة، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وقال زيرات علي، ضابط الشرطة البارز في غيلغيت بالتستان، إن من بين القتلى أربع نساء وفتى يبلغ من العمر 4 سنوات.

شهباز شريف يدعو لتقديم العلاج للمصابين

وقال علي إن البدو كانوا يأخذون قطعانهم من الماعز سيرا على الأقدام من منطقة كيل في آزاد كشمير إلى أستور، عندما تعرضوا للانهيار الجليدي في ساعات الصباح الباكر. وقال طفيل مير، نائب قائد الشرطة في المنطقة، إن رجال الإنقاذ يواجهون مشاكل في الوصول إلى المنطقة التي ضربها الانهيار الجليدي وإن القوات تساعد السلطات المحلية.

واجهت عملية الإنقاذ التي شملت طائرتين مروحيتين عسكريتين تضاريس وعرة وارتفاع حوالي 14 ألف قدم (4270 مترًا) فوق مستوى سطح البحر. قال علي إن جثث القتلى والمصابين نقلت إلى سيارات الإسعاف على بعد 5 كيلومترات.

قال شهود عيان إن السكان المحليين انضموا إلى فرق الإنقاذ في انتشال الضحايا.

وعبر رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان عن حزنه على الضحايا ووجه المسؤولين لتقديم أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

وفي سياق آخر، قتل 4 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.

وقال مسؤولو الجيش والأمن إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غربي البلاد الأربعاء ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وشرطي ومدني.

وقع التفجير وهو ثاني هجوم يضرب البلاد خلال أيام في منطقة وزيرستان الشمالية، على الحدود مع أفغانستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلية رحمات خان، إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. كما أكد الجيش في بيان وقوع التفجير وعدد الضحايا.

وقال إن المهاجم أراد استهداف تجمع عام قريب لكن قوات الأمن حالت دون وقوع كارثة كبيرة باعتراض سيارته.

من ناحية أخرى، قتلت قوات الأمن ستة مسلحين في غارة على مخبأهم في وزيرستان الجنوبية، حسبما أعلن الجيش الأربعاء.

ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن القتلى، لكن مثل هذه العمليات يتم تنفيذها عادة ضد حركة طالبان باكستان.

من جهة ثانية، أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس واستهدف منشأة للنفط والغاز في منطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن وحارسين.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: