إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق سفاجا الغردقة

أصيب اليوم 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة، و تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر د تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد من سيارات الاسعاف لمكان الحادث.



وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفض اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.