السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق سفاجا الغردقة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب اليوم 7 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق سفاجا - الغردقة، و تم نقل 5 أشخاص منهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، ورفض 2 نقلهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر د تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل، وميكروباص وأخرى ملاكي، بالكيلو 14 طريق سفاجا - الغردقة، على الفور تم الدفع بعد من  سيارات الاسعاف  لمكان الحادث.

وتبين فور وصول الاسعاف لمكان الحادث اصابة 7 أشخاص، تم نقل 5 منهم لمستشفى سفاجا المركز، ورفض اثنين نقلهم للمستشفى لسهولة إصابتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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