انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه داخل ترعة بطما

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثمان طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بناحية الشوكا دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج توفى غرقا أثناء قيامه بالإستحمام في ترعة بناحية كوم العرب دائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بغرق شخص بترعة بناحية كوم العرب / دائرة المركز .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "محمود . ض . ح . ح" 14 سنة طالب ويقيم بناحية الشوكا دائرة المركز .



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي وبسؤال والده "ضاحي . ح . ح . م" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة كوم العرب بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية .



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .