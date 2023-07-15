علاء عبدالعال بعد بقاء الداخلية: “أكبر فرحة عشتها في مسيرتي التدريبية”

علق علاء عبدالعال مدرب فريق الداخلية على بقاء فريقه في الدوري المصري الممتاز بعد المباراة المثيرة التي بفوز الداخلية برباعية مقابل هدفين أمام أسوان في ختام منافسات المسابقة.

وظهر علاء عبدالعلال في تصريحات تليفزيونية أعرب خلالها عن سعادته ببقاء فريقه في الدوري المصري موضحا " "أكبر فرحة عشتها في مسيرتي التدريبية، هي فرحة الهدفين الثالث والرابع في شباك أسوان".

وأضاف المدرب المصري "قدمنا ما علينا منذ تولي المهمة الفنية لفريق الداخلية، وكنا نستحق الفوز في مباريات كثيرة، وغاب التوفيق، ولكن ربنا عوضنا".

وبسؤاله عن موقفه من البقاء أو الاستمرار مع الداخلية أكد علاء عبدالعال أن الأولولية ستكون البقاء لافتًا أنه إذ امتلك عرضا مميزا سيتحدث مع إدارة الداخلية لحسم مصيره.

نجح فريق الداخلية في تحقيق فوزًا مثيرًا على أسوان برباعية مقابل هدفين ليضمن بذلك البقاء في الدوري المصري بالموسم المقبل.

الداخلية فاز برباعية على ملعب أسوان في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل سيطر على مجريات الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق، وكانت تشير النتيجة إلى بقاء أسوان إلا أن الداخلية قلب الطاولة بهدفين في الوقت بدل الضائع ليخطف بطاقة البقاء في الدوري المصري ويذيل أبناء زهرة الجنوب إلى القسم الثاني.

وهبط بشكل رسمي حرس الحدود وأسوان وغزل المحلة إلى دوري القسم الثاني، بينما صعد كل من زد والجونة وبلدية المحلة إلى الدوري المصري بالموسم المقبل.