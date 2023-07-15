أرقام أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي

انتهت العلاقة التعاقدية بين نادي الجزيرة الإماراتي واللاعب المغربي أشرف بن شرقي، بعد موسم واحد وسط اهتمام من جانب أندية مصرية وسعودية للحصول على خدمات اللاعب.

لا شك أن جماهير نادي الزمالك تتمنى عودة النجم المغربي مرة أخرى لصفوف الزمالك بسبب مستوياته التي قدمها على مدار ثلاثة مواسم مع الأبيض ولكن ستكون هناك منافسة كبيرة لضم اللاعب.

وقضى أشرف بن شرقي موسم واحد مع الجزيرة الإماراتي شارك خلاله في 33 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدف واحد.

ورحل أشرف بن شرقي عن نادي الزمالك في الصيف الماضي بعد نهاية عقده لينضم إلى الجزيرة الإماراتي لكن رحل بعد موسم واحد، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

يتنافس ناديا الزمالك المصري والوحدة السعودي على ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الجزيرة الإماراتي رحيل أشرف بن شرقي بشكل رسمي، مساء اليوم الجمعة حيث كتب النادي الإماراتي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "شكراً بن شرقي على كل ما قدمته لفخر أبوظبي.. وتمنياتنا لك بالتوفيق فيما هو قادم".