مهرجان مانجو أسوان 2023.. ثروات مصرية تخطو نحو العالمية

تستعد محافظة أسوان لافتتاح فعاليات المهرجان السنوى لمانجو أسوان 2023، فى إطار سعى المحافظة لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً، ويبدأ فعاليات المهرجان فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجارى.

مهرجان مانجو أسوان 2023

وينطلق مهرجان مانجو أسوان 2023، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وهناك مشاركة موسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة في المهرجان.

أبرز المعلومات عن المهرجان السنوي لمانجو أسوان:

مهرجان مانجو أسوان

ــ يشهد المهرجان وجود العديد من الأنواع منها، السكرى والعويسى والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور والصديقة.

ــ محصول المانجو في أسوان يساهم في مساعدة الآلاف من الأسر الأسوانية.

ــ تعمل محافظة أسوان على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة

ــ تبدأ فعاليات المهرجان في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

مهرجان مانجو أسوان

ــ ينطلق المهرجان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ــ استثمار ثروات محافظة أسوان الطبيعية ومنتجاتها الزراعية هو ما يهتم به مهرجان أسوان

ــ يتضمن المهرجان معرض لبيع المانجو بأسعار تنافسية

ــ أكثر من 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية

ــ المهرجان يأتي لتعريف السوق المصري بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية.