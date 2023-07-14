بوتين أحبط مُخططات أوكرانيا.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف التفاصيل

أدرك الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مُخططات أوكرانيا بشأن التطهير العرقي في دونباس والقرم، لذلك أحبط كُل السيناريوهات بشن ضربة استباقية، حسبما أفاد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، "سكوت ريتر".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، أوضح ريتر: "كل شيء واضح.. رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي هو من بدأ هذا الصراع والمخططات، وليس روسيا.. فلو أنه نفذ اتفاقيات مينسك، لما حدث شيء.. كما نعلم الآن، بفضل المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، احتاج الغرب إلى هذه الاتفاقيات لكسب الوقت والسماح للناتو بتدريب الجيش الأوكراني".

عمليات هجومية:

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية كانت "تستعد وتخطط لعمليات هجومية مع استخدام القوة، وارتكاب مذبحة دموية والتطهير العرقي في دونباس وشبه جزيرة القرم، لسنوات عديدة".

وأكد أن "روسيا إدراكا منها لهذه الخطة، شنت ضربة استباقية في الوقت المناسب، لمنع التطهير العرقي، وهذه عملية دفاعية لا غبار عليها". موضحا أنه "لا يتعين على أي دولة أن تجلس وتنتظر حتى تتعرض للهجوم".

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعض تفاصيل لقائه بقادة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة في أعقاب تمردها المسلح في أواخر يونيو الماضي.

وأكد بوتين في تصريح لصحيفة "كومرسانت"، يوم الخميس، أنه التقى يوم 29 يونيو الماضي في الكرملين بـ 35 من قادة "فاغنر" بمن فيهم يفغيني بريغوجين، وأن اللقاء استمر 3 ساعات.

وقال بوتين إن "المقاتلين العاديين لـ"فاغنر" كانوا يحاربون بكرامة، وإن انجرارهم في تلك الأحداث (التمرد) يثير أسفا".