«الرى» تتبنى سيناريوهات جديدة لتحلية المياه وإنتاج الغذاء

أكد الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والرى أن لجنة السياسات وافقت على إدراج «سياسة تنفيذ وتطوير سيناريوهات لتحلية المياه لإنتاج الغذاء» والتوسع فى إجراء التجارب البحثية بهذا الشأن بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة.

وأكد «سويلم» أنه تمت الموافقة على تبنى تقنيات منخفضة التكاليف لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتوفير الدعم المالى اللازم لتطوير هذه التقنيات، وإدراج دورات متخصصة لكل جهة من جهات الوزارة بإنشاء وحدة بمركز التدريب الإقليمى تكون مسئولة عن التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على دعم للمركز فى مجال التدريب.

إضافة إلى «التوسع فى دراسات وتنفيذ طرق الحماية الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية»، والعمل على تدريب المهندسين والفنيين على وسائل الحماية الصديقة للبيئة، ومواجهة المخاطر والنحر والغمر بالمياه والحفاظ على الاستثمارات الضخمة بالمناطق الساحلية