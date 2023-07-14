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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيلينسكي يمسك يد أولينا والأخيرة تتركه.. الحرب تسلبه حبه وبلاده | فيديو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني زيلينسكي وزوجته أولينا

تعرض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لموقف محرج بسبب زوجته أولينا، بعدما تركت يده خلال التقاط صورة تذكارية أمام الكاميرات، في قمة الناتو التي عقدت في مدينة فيلنيوس.

 

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو يظهر فيه زيلينسكي، وهو يقف بجانب زوجته لالتقاط صورة تذكارية أمام الكاميرات في المؤتمر، ولكنها تسحب يدها من يده، فحاول مرة أخرى يمسك يدها بعدما تعرض للإحراج.

 

موقف الزوجين أثار شائعات حول علاقتهم التي تبدو وكأنها تواجه مشاكل، خاصة مع تصريحات سابقة لـ أولينا زوجة زيلينسكي عندما قالت إنها لا تعيش حاليًا مع زوجها، لأنه يقضي الليالي في مكتبه لأسباب أمنية.

 

 

 

 

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