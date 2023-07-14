زيلينسكي يمسك يد أولينا والأخيرة تتركه.. الحرب تسلبه حبه وبلاده | فيديو

تعرض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لموقف محرج بسبب زوجته أولينا، بعدما تركت يده خلال التقاط صورة تذكارية أمام الكاميرات، في قمة الناتو التي عقدت في مدينة فيلنيوس.

وتداول رواد تويتر مقطع فيديو يظهر فيه زيلينسكي، وهو يقف بجانب زوجته لالتقاط صورة تذكارية أمام الكاميرات في المؤتمر، ولكنها تسحب يدها من يده، فحاول مرة أخرى يمسك يدها بعدما تعرض للإحراج.

While Zelensky abandoned the Ukrainian people to die in NATO's war by the thousands...



It now seems Zelensky's wife might abandon him ⬇️ pic.twitter.com/y2beu7TlsJ — Ruslan 🇺🇸🇮🇷 (@Ruslan_Heydari) July 14, 2023

موقف الزوجين أثار شائعات حول علاقتهم التي تبدو وكأنها تواجه مشاكل، خاصة مع تصريحات سابقة لـ أولينا زوجة زيلينسكي عندما قالت إنها لا تعيش حاليًا مع زوجها، لأنه يقضي الليالي في مكتبه لأسباب أمنية.