إصابة 4 مواطنين في تصادم سيارتين ببني سويف

تعرض 4 مواطنين للاصابة ،إثر تصادم سيارتين "ملاكي" بطريق دمو في بني سويف، بالقرب من قرية كوم أبو خلاد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 4 مواطنين في حادث تصادم سيارتين "ملاكي" ببني سويف

البداية مع تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق دمو بالقرب من قرية كوم أبو خلاد.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

السيطرة علي حريق مخزن بالاسماعيلية

كما سيطرت الحماية المدنية بمديرية امن الإسماعيلية علي حريق في مخلفات كاوتش، ومخلفات بناء، بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

البداية بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا من معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات كاوتش بالقرب من مخازن السكة الحديد بأبوصوير.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارٍ السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع.