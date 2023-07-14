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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ندوة عن " آثار الإدمان "لشباب المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، قيام مركز شباب نزلة البدرمان  ، بتنفيذ ندوة تثقيفية عن آثار الإدمان ، والتي شارك بها لفيف مكن رواد مركز الشباب، حاضر الندوة محمود يحي محمود المحامي.

وتحدث خلال الندوة ، عن خطورة الإدمان علي الفرد والمجتمع ، وعن خطورة تدمير الإدمان للأسرة بأكملها ، وليس الشخص المدمن فقط ، ونوه علي ضرورة ارشاد الأشخاص المدمنين علي الطريق الصحيح للعلاج ، ومساعدتهم والوقوف بجوارهم . 

كما تحدث عن دور الدولة في توفير وسائل علاج الإدمان ، و توفير الرعاية الصحية و النفسية، و إعادة دمجهم في المجتمع، و ذلك للقضاء علي ظاهرة الإدمان، لتأثيرها الضار علي الفرد و المجتمع، و الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء و الرياضة ، تنفيذ ومتابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس .

الجريدة الورقية