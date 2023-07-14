عودة مياه الشرب لقري زوير وسلكا وميت الموز في المنوفية

بعد إصلاح الخط المغذي ..

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انتهاء أعمال الإصلاح بخط المياه البحارى قطر ١٦ بوصه بلاستيك المغذى لقري زوير وسلكا وميت الموز بمركز شبين الكوم في إطار تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة .

وأشار ،إلى أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح العطل وعودة مياه الشرب بالمناطق المتأثرة تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية تحت إشراف مباشر من رئيس الشركة وقطاع التشغيل والصيانة وفرع شبين الكوم حتى تمام الإصلاح وفتح المياه تدريجياً وعودة الخدمة بالخط البحارى .

وشدد «نجيب» علي ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات طبقًا للخطة الزمنية الموجودة، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءه والجوده المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.