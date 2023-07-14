بدء رصف وتطوير الموقف العمومي بالإسماعيلية

قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بتنفيذ أعمال تطوير للموقف العمومي، والتي شملت توسيع بعض مواقف الأقاليم، وعمل بوابات دخول وخروج.

أوضح الشيمي أن المديرية سوف تقوم بتنفيذ أعمال الإنارة الكاملة للموقف خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حتى يظهر بالصورة اللائقة لمحافظة الإسماعيلية.

أشار أحمد الشيمى مدير المديرية إلى أنه تم تكليف عدد من مهندسى المديرية وعمل تقرير مفصل عن الطرق فى محيط موقف الإسماعيلية العمومي كافة بعد رفع الكفاءة وعرضها على محافظ الإسماعيلية بالصور والأرقام القياسية.

أكد الشيمى أنه تم تكليف مهندس ناصر سواق خضيرى بالإشراف على أعمال الطرق بمحيط الموقف وعمل تقرير يومى عن الأعمال.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع كفاءة الموقف العمومي لمدينة الإسماعيلية؛ حتى يكون واجهة مشرفة لأهالي وزوار المحافظة.