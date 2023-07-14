ياسمين الخطيب مفعمة بالأنوثة وسط الزهور (صور)

خضعت الإعلامية ياسمين الخطيب لجلسة تصوير جديده مفعمة بالأنوثة والجاذبية أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية.

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر انستجرام.

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة جذابة ناعمة لتبدو مثل الزهرة المفعمة بين زهور الحديقة الحمراء، حيث ارتدت فستان صيفي فضفاض، مكشوف الظهر ينتمي لقصة الu من الأمام، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأصفر الزاهي.

واختارت ترك خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها الشقراء مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب «الفرقان» الذي أثار ضجة كبيرة.



بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015.



بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الاحتلال) .