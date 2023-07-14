التخسيس في عصر الذكاء الاصطناعي أسهل.. فيديو

يزداد تأثير واستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع يوميا، هناك العديد من البرامج التي ظهرت مؤخرًا والتي تقدم تقنيات متقدمة.

ويشق الذكاء الاصطناعي طريقه نحو السيطرة على العديد من المجالات، من الإجابة عن أسئلتك إلى تقديم الاقتراحات، إذ إن الذكاء الاصطناعي قادر على فعل كل شيء.

مؤخرًا، استخدم رجل “ChatGPT” للعمل على نظامه الغذائي ونظامه الرياضي، ووجد بعض النتائج الرائعة بعد اتباع الاقتراحات. استخدم “جريج” منصة الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” الشهيرة لإعداد جدول نظام غذائي ورياضي.

وأثبت هذا النظام الغذائي فعاليته إذ فقد الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة، وفي غضون 3 أشهر، فقد نحو 11 كيلوغرامًا. ساعده هذا ال “ChatGPT” على البدء في الرحلة وتحقيق أهدافه المتعلقة باللياقة البدنية من خلال تقديم توصيات شخصية ونصائح.

يعتمد هذا النظام الغذائي ونظام اللياقة البدنية الذي جرى إنشاؤه بواسطة “ChatGPT” على العمل على رحلة اللياقة البدنية باستمرار والاعتياد عليها. يبدأ Greg رحلته مع “ChatGPT” بإعداد خطة للجري. تبدأ هذه الخطة بركض خفيف ثم تزداد تدريجياً.

مع مرور الوقت، بدأ جريج في الجري لمسافات أطول دون الشعور بالدوار أو التعب. على الرغم من أنه لم يحب الجري في البداية، إلا أنه مع الوقت والممارسة المنتظمة، أصبح قادرًا على الجري لمسافات طويلة.

بالنسبة لنظامه الغذائي، استعان جريج بـ"ChatGPT" لإعداد وجباته وتحسين مستويات تغذيته. إن تحقيق التوازن الصحيح بين الأنشطة البدنية والنظام الغذائي الصحي الغني بالمغذيات أمر ضروري للغاية لتحقيق نمط حياة نشط. كلا الجانبين يكمل بعضهما البعض ويساعد في تحقيق النتائج المرجوة.

نصائح الذكاء الاصطناعي للتخسيس:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: هذا يعني تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

اشرب الكثير من الماء: الماء مهم للصحة العامة والشعور بالشبع.

مارس الرياضة بانتظام: هدفك هو ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل معظم أيام الأسبوع.

احصل على قسط كافٍ من النوم: النوم مهم للتنظيم الهرموني وإدارة الوزن.

كن صبورًا ومثابرًا: فقدان الوزن يستغرق وقتًا، لذا لا تيأس إذا لم تر النتائج على الفور.