المصري يطالب بزيادة أعداد جماهيره بنهائي كأس الرابطة

طالب النادي المصري البورسعيدي في بيان له ، صادر عن مجلس الإدارة، مطالباً به زيادة أعداد الجماهير في مباراة نهاي كأس الرابطة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

وجاء بيان المصري كالتالي:-

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تواصل مساعيه خلال الفترة الأخيرة لزيادة أعداد الجماهير في المباراة النهائية للنسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمع بين المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يوليو الجاري.

وأشار المجلس أن إدارة النادي قد خاطبت وبشكل رسمي مجلس إدارة رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب عدة مرات وذلك لمناشدة الرابطة زيادة أعداد الجماهير بالشكل الملائم للمؤشرات الدالة على تزايد أعداد جماهير المصري التي قامت بالتسجيل مؤخرا على منظومة شركة تذكرتي وذلك أملا منها في حضور المباراة، كما ناشدت إدارة النادي رابطة الأندية أيضا منح النادي العدد المناسب من دعوات حضور المباراة والتي سيتم توجيهها من قبل إدارة النادي لضيوفها من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بمحافظة بورسعيد والتي ترغب في حضور المباراة ومؤازرة فريق المصري.

وأشار مجلس إدارة المصري إلى ثقته التامة في مجلس إدارة رابطة الأندية بقيادة النائب أحمد دياب وكذلك كافة الجهات المعنية في الاستجابة لكافة الطلبات التي تقدمت بها إدارة النادي المصري في هذا الشأن، مؤكدا أن مجلس إدارة الرابطة يجب أن يكون هو الساعي الأكبر لضمان حضور أكبر كم جماهيري للمباراة النهائية من النسخة الثانية لكأس الرابطة وذلك حتى يثبت للجميع مدى تزايد قيمة وأهمية تلك البطولة الوليدة والتي أضافت جماهير المصري رونقا رائعا لها بالمظهر المشرف والحشد الهائل الذي شهدته مباراة المصري وفيوتشر بالدور نصف النهائي من البطولة والذي لاقى اعجاب كافة المتابعين داخل وخارج مصر وكذلك بالحالة الرائعة التي تعيشها جماهير المصري حاليا والاستعداد المتميز للمباراة والذي يظهر جليا على شوارع محافظة بورسعيد بالكامل وهو الأمر الذي لفت نظر وسائل الإعلام الداخلية والخارجية إلى البطولة الوليدة والتي ستكتسب بكل تأكيد قيما تسويقية أكبر بكل تأكيد في حالة تزايد أعداد الجماهير خلال المباراة النهائية التي ستكون عُرسا كرويا تستحقه الكرة المصرية وجماهيرها العظيمة.

موعد مباراة نهائي كأس الرابطة

ومن المقرر ان يواجه المصري نظيره سيراميكا كليوبارترا في مباراة نهائي كأس رابطة الأندية للمحترفين المصرية، وذلك يوم 22 من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.