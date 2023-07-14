يشهد مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفرالشيخ، أعمال صيانة وتحسينات، وسيتم غلقه جزئيا أمام جميع السيارات، والموتوسيكلات، والتوك توك، ابتداء من اليوم الجمعة، الموافق 14 يوليو، ولمد 6 أيام حتى 20 يوليو 2023م، وتتولى هندسة السكة الحديد بكفر الشيخ، أعمال الصيانة والتحسينات بالسكة الحديد بمنطقة المزلقان.

غلق مزلقان الإنشاء والتعمير بكفر الشيخ جزئيًا

وخلال تلك الفترة التي سيتم غلق المزلقان جزئيا، سيكون المرور من شرق لغرب مدينة كفرالشيخ من خلال طريق صبري القاضي المتجه لموقف كفرالشيخ العمومي أو من غرب كفر الشيخ لمحور سعد زغلول، ومنه لشرق المدينة، أو من امتداد صبري القاضي المتجه لطريق محلة موسى سخا، عبورا مزلقان سخا، لشرق كفرالشيخ.