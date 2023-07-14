تقديم 228 ألفًا و298 خدمة ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالغربية

أشاد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي قدمت 228 ألفًا و298 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم.

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قدمت على مدار اليوم 17 ألف و 392 خدمة طبية متنوعة من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار محافظ الغربية أن المبادرة قد شملت أيضا تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5233 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5858 منتفعا، بينما استفادت 5971 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 526 حالة والعلاج لعدد 521 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات ل 108 طفل من حديثي الولادة كما تم فحص 454 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 3488 منتفعة و 107 ضمن مبادرة كبار السن .