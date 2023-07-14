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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط لحوم ودقيق مجهولة المصدر بشبرا مصر

لحوم
لحوم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب مطعم بحوزته لحوم ودقيق مجهول المصدر بدائرة قسم شرطة شبرا مصر وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مسئول عن محل للمأكولات كائن بدائرة قسم شرطة شبرا، مقيم بمحافظة المنوفية ، لقيامه بتخزين لحوم مجهولة المصدر بمخزن "بدون ترخيص" خاص به كائن بدائرة القسم وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 وعُثر بداخل المخزن على 110 كيلوجرامات كبدة – 80 كيلوجراما مخ – عدد 350 كيلوجراما دقيق "جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى"، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها للزبائن المترددين على المحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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