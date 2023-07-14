قمصان : نجاح الأهلي مرتبط بكل أفراد المنظومة وليس جزء واحد فقط

يري سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي أن شخصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر تتناسب مع الفريق مؤكدأ أنه يطمح دائمًل لتحقيق الأفضل.

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وقال قمصان في تصريحات عبر برنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى “ كولر شخصيته متناسبة مع النادي الأهلي لأنه دائمًا يطمح لتحقيق الأفضل، وهو ما حاولنا توصيله للاعبين منذ بداية الموسم وليس مباراة اليوم فقط”.

وأضاف المدرب العام للنادي الأهلي “ : تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة أنه يجب أن نحافظ على سلسلتنا بدون أي هزيمة في الدوري المصري وحاولنا تحفيزهم قبل المباراة وهو ما نجحنا فيه ”.

وتابع : “ الزمالك دخل بمخاطرة كبيرة للغاية بدون أي ارتكاز دفاعي وكل اللاعبين الذين يمتلكون قدرات هجومية فقط، لذلك استغلينا ذلك من خلال اللعب المباشر السريع فور استرداد الكرة وهو ما وضعنا التصور له ”.

وواصل حديثه قائلاً : “اعتقد أن قرار أوسوريو باللعب بهذا التشكيل الهجومي وبدون أي لاعب ارتكار جاء فرديًا بالنسبة له وبدون استشارة الجهاز المعاون له لأنهم لن يوافقوا على ذلك أمام فريق كبير مثل الأهلي ”.

وأكمل : “ كولر حذر اللاعبين بين الشوطين أننا نلاعب فريق كبير ومن الممكن أن يعود في النتيجة، لذلك طالبهم بالحفاظ على النتيجة ولكن أيضًا تسجيل أهداف أخرى، ولذلك قمنا بتغييرات هجومية وكنا موفقين فيها بتسجيل شريف الهدف الرابع ، كل اللاعبين قدموا مستويات مميزة، واستحقينا الفوز الكبير على الزمالك وأقدم هذه النتيجة كهدية للجماهير ونتمنى إسعداهم دائمًا ”.

واستطرد : “كولر استطاع إخراج أفضل شئ من كل اللاعبين، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين فقط كانوا يحتاجون لإظهارهم كل ما لديهم، كل اللاعبين لديهم إمكانيات كبيرة ، النجاح مرتبط بكل أفراد المنظومة وليس جزء واحد فقط”.

وأختتم حديثه قائلا:" إراحة اللاعبين؟ كولر سيحاول تدوير اللاعبين بشكل مناسب لمنحهم راحة مناسبة لهم من أجل شحن طاقتهم قبل الموسم الجديد الذي سيكون لدينا طموحات جديدة".