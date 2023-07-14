أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة

تختلف أسعار الخضروات في الأسواق وذلك على حسب كل منطقة ومحافظة، إذ يهتم المواطنون بأسعار الخضار والبحث عن أقل ثمن ممكن وذلك لشراء احتياجات المنزل اللازمة للطهي والطعام.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الخضروات بالأسواق.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم:- من 2.75 لـ 4.5 جنيه.

البطاطس:- من 6.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيها.

الكوسة:- من 4 لـ 7 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.

فاصوليا:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 1.5 لـ 3.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 1.5 لـ3 جنيهات.

أسعار الخضروات

باذنجان أبيض:- من 2 لـ 4.5 جنيه.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل حامي بلدي:- من 5 لـ 7 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3.5 لـ 4.5 جنيه.

خيار صوب:- من 7 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

بامية:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.