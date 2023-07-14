الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

الدولار
الدولار

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير أسعار الدولار اليوم الجمعة.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء:- 30.84 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء:-  30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء:- 30.75 جنيه.

سعر البيع:- 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه. 

أسعار الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:- 30.83 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه. 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء:- 30.85 جنيه.

سعر البيع:- 30.95 جنيه.

أسعار الدولار

 

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