ماراثون القاهرة.. أكبر حدث رياضي على أرض العاصمة

أعلنت محافظة القاهرة عن تنظيم "ماراثون القاهرة" صباح اليوم الجمعة، والذى يعتبر أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى 1054، مشير إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.

وتابع محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

والجدير بالذكر أنه ستحتفل محافظة القاهرة، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 6 يوليو عام 969م، وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها.

وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية حيث تعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

