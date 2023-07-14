محمد عمارة يمازح بشير التابعي: مباراة الأهلي والزمالك كانت تخلص 6-1.. فيديو

مازح نجم الأهلي السابق محمد عمارة، مدافع الزمالك السابق بشير التابعي، بعد انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال بشير، خلال لقاءه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" الخميس، إن المباراة كانت من الممكن أن تنتيهي بنتيجة أكبر من النتيجة الحالية، ليرد "عمارة": "كانت هتخلص 6-1" في إشارة إلى المباراة التاريخية التي خسرها الزمالك أمام الأهلي وكان بشير التابعي أحد أبطالها.

وانفعل بشير، وقال له "قصدك إيه يعني أنها كانت ممكن تخلص ستة واحد"، لكنه استكمل قائلا: "الأهلي قدم مباراة كبيرة والإدارة وفرت لهم كل شيء وكان من الطبيعي انهم يكسبوا النهاردة، خاصة أن الزمالك مفيش فلوس ولا إدارة".



نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

فاز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن الدوري المصري الممتاز.

حسم الأهلي المباراة في الشوط الأول بعد تسجيل ثلاثة أهداف، فيما حاول الزمالك في الشوط الثاني استعادة توازنه ولكنه لم يتمكن من تسجيل إلا هدف وحيد.

افتتح حسين الشحات أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة من تسديدة قوية، ثم عزز بهدف ثاني في الدقيقة 36 من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول عزز علي معلول تقدم الأهلي بتسجيله هدف ثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينهي الأحمر الشوط الأول متفوقا بثلاثية مستحقة على الأبيض.

أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خوان كارلوس أوسوريو 4 تغييرات مع بداية الشوط الثاني منحت الزمالك أفضلية واضحة في الشوط الثاني حيث غادر محمودعبدالرازق شيكابالا وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر ونيمار، بينما شارك عمر جابر وعمرو السيسي وأشرف روقا ومحمد طارق.

سجل أحمد زيزو هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما رجع محمود البنا إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء بعد عرقلة من جانب دفاع الأهلي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف محمد شريف هدفا رابعا لينهي آمال الزمالك في العودة بالنتيجة ويحسم الأهلي القمة التي تحمل رقم 126.

بهذا الفوز، حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق 19 نقطة عن الأهلي. وتعد هذه المباراة هي القمة رقم 126 بين الفريقين.