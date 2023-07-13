اقرأ غدًا بالوفد.. رؤية مصرية ثاقبة لحل الأزمة السودانية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رؤية مصرية ثاقبة لحل الأزمة السودانية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

قمة دول جوار السودان تطلب وقف العمليات العسكرية وبدء المفاوضات الجادة

السيسي: نبذل كل الجهود لوقف نزيف الدم السوداني الغالي

ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخل الخارجي

التأكيد على الحل السياسي بإطلاق حوار جامع لكل الأطراف

ترحيب واسع باستضافة القاهرة القمة لوقف الحرب

الهضيبي متحدثا رسميا باسم حزب الوفد ورئيسه

قمة بين السيسي وأبي أحمد

الاتفاق على بدء المفاوضات حول السد الأثيوبي

السعودية تعلن الشروط الجديدة للعمرة

نتيجة الثانوية العامة أوائل أغسطس



نتيجة الثانوية العامة أول أغسطس.. الطلاب أنهوا الامتحانات بالزغاريد والمزمار البلدي

مباني الإسكندرية آيلة للسقوط

البنك المركزي يفتح باب الترخيص للبنوك الرقمية

كما يتضمن العدد مقالا للدكتور وجدي زين الدين، بعنوان: “ضبط الأسواق وجشع التجار”.