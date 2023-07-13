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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال في المركز الرابع عالميًا من حيث الانفاق على الصفقات

الهلال السعودي
الهلال السعودي

احتل فريق نادي الهلال السعودي المركز الرابع عالميًا من حيث أكثر الأندية حول العالم إنفاقًا على الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الهلال يحتل المركز الرابع عالميًا في الإنفاق على الصفقات

أتى نادي الهلال في المركز الرابع بعد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ثم الهلال وبعده نادي ليفربول الإنجليزي.

تعاقد الهلال مع روبن نيفيز في مركز وسط الملعب، وكاليدو كوليبالي في مركز الدفاع، وأخيرًا اللاعب سيرجي سافيتش نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي.

أحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في ترتيب الاكثر إنفاقًا على الصفقات بمبلغ 155.5 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي خلفه نادي توتنهام هوتسبير بمبلغ 136.3 مليون يورو.

ياتي نادي الهلال في المركز الثالث بمبلغ 128.5 مليون يورو، ثم نادي الهلال السعودي في المركز الرابع من الترتيب بمبلغ 118 مليون يورو، وفي المركز الخامس ليفربول بمبلغ 112 مليون يورو.

 

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