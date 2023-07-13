ميلان يضم كريستيان بوليسيتش لمدة 4 مواسم

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الإنجليزي لمدة أربع سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ميلان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا جاء كالتالي " يسر ميلان أن يعلن عن توقيع كريستيان بوليسيتش من نادي تشيلسي، حيث وقع الجناح الأمريكي عقدًا مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2027، مع خيار تمديد إقامته حتى 30 يونيو 2028".

وخاض بوليسيتش 660 مباراة مع منتخب أمريكا وفاز بدوري الكونكاكاف مرتين وسجل 25 هدفًا، ، واختار ارتداء القميص رقم 11 ولعب بوليسيتش 145 مباراة، أحرز 26 هدفًا وصنع 21 أخرى، وحقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الرابع في ترتيب الدوري الايطالي برصيد 70 نقطة كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.