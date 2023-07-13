عارفة عبدالرسول بمظهر صادم في البحر والبنطلون يضعها في أزمة.. متابعة: "هنعتبرها موضة خلاص" (شاهد)

أثار الفنانة عارفة عبدالرسول سخرية الجمهور بنشر صورة غير متوقعة من أحدث ظهور لها على متن قارب في عرض البحر، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عارفة عبدالرسول في عرض البحر ببنطلون مفتوح:

ظهرت عارفة عبدالرسول في الصورة بمظهر لافت وهي تبتسم للكاميرا بسعادة شديدة وضحكة مبهجة، وكانت ترتدي توب قصير يمزج بين اللونين الأبيض والأسود، على بنطلون لافت باللون المينت جرين الذي تركت زراره مفتوحًا مُعلقة: "من فرحتي نسيت زراير المنطلون"؛ ما أثار سخرية وضحكات الجمهور.

عارفة عبد الرسول

شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من صورة عارفة عبدالرسول: "اوعي البنطلون يتسلت"

حظيت صورة عارفة عبدالرسول بتفاعل واسع بين جمهورها وزملائها من الوسط الفني، الذين حرصوا ممازحتها من خلال كتابة التعليقات الطريفة، وكان أبرزها تعليق الفنان أحمد السعدني الذي علَّق قائلًا: "بعمل الحركة دي لم آكل كنتاكي"، بالإضافة إلى تعليق وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي قال: "لا لا لا لا يا أستاذه .. يا عروسة .. اوعي البنطلون يتسلت.. طب نزلي ايدك طه"، في حين علقت إيناس عز الدين قائلة: "خفة الدم كما يجب أن تكون رباااني"، كما علقت متابعة أخرى: "هنعتبرها موضة خلاص".

عارفة عبد الرسول على فيسبوك

عارفة عبدالرسول تروج لمسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب:

على صعيد آخر، روجت عارفة عبدالرسول لأحدث مسلسلاتها "سيب وأنا أسيب" الذي تنتظر عرضه ابتداءً من يوم 22 يوليو الجاري، على منصة "شاهد" الإلكترونية، إذْ شاركت الجمهور بصورة من بوستر المسلسل وأرفقتها بتعليق: "أوبا بقى"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

عارفة عبد الرسول في بوستر سيب وأنا أسيب

عارفة عبد الرسول على فيسبوك

طرحت الشركة المنتجه لمسلسل "سيب وأنا أسيب"، البوسترات الرسمية للعمل، وهو يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ورومانسي، حول هنا الزاهد التي تجسد دور "خياطة" وتتحول لفاشون بلوجر شهيرة خلال الأحداث، فيما يلعب أحمد السعدني دور زوجها وهو يعمل صاحب ورشة سيارات.

سيب وأنا أسيب

مسلسل "سيب وأنا أسيب":

مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السعدني، وهنا الزاهد، وعارفة عبدالرسول، وأحمد سلطان، وآية سماحة، ومحمود السيسي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ويارا جبران، وهو من تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل إحسان.

آخر أعمال عارفة عبدالرسول:

كانت آخر أعمال الفنانة عارفة عبدالرسول دورها في مسلسل "الأجهر" الذي خاضت به ماراثون دراما شهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم عمرو سعد، ودرة، وسيد رجب، ومحمود قابيل، وسارة سلامة، وخالد زكي، وناهد السباعي، وهو من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.

عارفة عبد الرسول

تدور أحداث مسلسل الأجهر حول "يوسف"، الذي يُتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.