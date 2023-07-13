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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة 126

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

أعلن  مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأساسي  لملاقاة الزمالك التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءا، ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز. 
 

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الأهلي والزمالك.. ترتيب فرق الدوري المصري قبل انطلاق القمة 126


وجاء تشكيل الأهلي كما يلي : حراسة المرمى: محمد الشناوي. 
الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني. 

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات. 
الهجوم: محمود كهربا. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.
ويخوض الأهلي لقاء الليلة بعد ضمان حصوله على بطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه ، باحتلاله صدارة ترتيب المنافسات برصيد 75 نقطة ، بينما يأتي الزمالك ثالثًا بـ 59 نقطة.

وتضم قائمة الأحمر للمواجهة كل من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير
خط الدفاع: علي معلول وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري.
خط الهجوم: محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا.

بينما جاءت قائمة فريق الزماك للقاء على النحو التالي ..

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري أحمد فتوح - حاتم سكر.
 خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبدالرحيم " ايشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

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