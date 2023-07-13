مؤتمر "علوم بنين الأزهر" بأسيوط يقدم رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية

تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023) الذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 من سبتمبر 2023م في مدينة الغردقة؛ صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد كلية العلوم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين جامعة الأزهر ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، مشيرا إلى أنه من خلال رؤية الكلية ورسالتها فقد حقق المؤتمر على مدار خمس دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعربية التي شاركت في جلسات المؤتمر العلمية، كما شملت النجاحات السابقة للمؤتمر قوة الأوراق البحثية التي عرضت ونوقشت بالمؤتمر، لافتا إلى أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات، وتأكيد مكانته وسط المؤتمرات محليا وإقليميا ودوليا، والذي ظهر بقوة فى عدد الباحثين الذين تسابقوا للاشتراك في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ فقد سجل المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن وقبل شهرين من انطلاقه مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

المؤتمر يقدم رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي

الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان عميد الكلية رئيس المؤتمر

وأضاف أن المؤتمر يقدم من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال عرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات – محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأعلن عميد كلية العلوم أن المؤتمر تضمن عديدًا من المحاور التي تضمنت: الرياضيات وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للفيزياء وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للكيمياء وتأثيرها على الحياة، والأبحاث المتقدمة في علوم النبات والميكروبيولوجي، بجانب علوم الأرض، وأبحاث علم الحيوان الأساسية والتطبيقية، والعلوم البيئية والزراعية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بإضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية خاصة في ظل مشاركة باحثين أجانب من مختلف دول العالم، بجانب تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وإعادة التدوير وغيرها من الورش، مضيفًا أنه يسعى إلى مراجعة أولويات البحث العلمي؛ دعما لجهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

كما يستضيف المؤتمر العديد من المتحدثين الرئيسيين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم؛ للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات؛ بهدف مواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع، ويروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة والمبتكرة بين المشاركين وجهًا لوجه؛ تعظيمًا للاستفادة العلمية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.