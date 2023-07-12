الأعلى للجامعات يطالب بالاستفادة من تجربة جامعة الأزهر في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا

أشاد المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور بجهود وتجربة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك عقب قيام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، بعرض تجربة جامعة الأزهر الثرية في مجال حوافز العلوم والتكنولوجيا خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمام الحضور.

وقد لاقت التجربة إشادة كبيرة من المشاركين، وبدوره وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاستفادة مما قامت به جامعة الأزهر، موجهًا بالتعميم على الجامعات المصرية؛ للاستفادة من هذه التجربة الثرية التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي

على صعيد آخر ترأس الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اجتماع مجلس إدارة مركز الحاسب الآلي بفرع البنات، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة عفاف أبو الفتوح ما تم من إنجازات خلال الفترة السابقة والمتمثلة في عمل برتوكول تعاون بين المركز وكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية؛ لعمل دورات تدريبية في الحاسب الآلي والتحول الرقمي، إضافة إلى تنظيم ورش عمل أون لاين بالتعاون مع مختلف كليات الجامعة، بجانب ذلك تم تنظيم ورشة عمل في شهر يونيو الماضي 2023م لطالبات كلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، في مجالات: الحاسب الآلي، والجرافيك، بجانب ذلك يتم حاليا تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني من خلال البنك الأهلي بعد موافقة فضيلة الدكتور رئيس الجامعة، خاصة وأن تفعيل هذه الخدمة يسهل على الراغبين في الحصول على دورات تدريبية من مختلف محافظات الجمهورية.