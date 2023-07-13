عاجل .. المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

أسفرت فعاليات قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 الجارية الآن بالعاصمة الإيفوارية آبيدان عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة رفقة كل من: "غينيا، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي".







شهدت فعاليات القرعة تقسيم منتخبات القارة السمراء إلى 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات.

وجاء المنتخب الوطني فى التصنيف الأول بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 رفقة منتخبات منتخبات المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

وفقًا للنظام الجديد المتبع في التأهل، فإنه من المقرر أن تحسم 9 منتخبات تأهلها عن القارة الإفريقية إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك عام 2026، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، بزيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة لتصبح 48 منتخبًا بدلًا من 32 كما اعتدنا على النظام القديم في البطولة.

كما يتأهل أفضل 4 منتخبات في الترتيب الثاني بالمجموعات إلى الملحق الإفريقي لحسم تأهل منتخب واحد فقط للمشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات المونديال.

احتل المنتخب الوطني الترتيب الخامس على مستوى قارة إفريقيا في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف".

مواعيد الجولات:

ستكون مواعيد تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم كالآتي:

الجولتان الأولى والثانية خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023.

الجولتان الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025.

الجولتان السابعة والثامنة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة من 6 إلى 14 سبتمبر 2025.

مباريات أفضل منتخبات بالترتيب الثاني: خلال الفترة من 10-18 نوفمبر 2025.

من المقرر أن تشهد فعاليات النسخة المقبلة من المونديال تواجد 16 منتخبًا من قارة أوروبا و9 من إفريقيا و8 من آسيا و6 من أمريكا الشمالية ونفس العدد من أمريكا الجنوبية و2 من أوقيانوسيا، بينما يأتي تأهل منتخبين آخرين عن طريق الملحق العالمي.