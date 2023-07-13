الأزهر يعلن موعد اختبارات تحديد المستوى برواق القرآن

بإجمالي ١٥٠٠ دارس..

تنطلق السبت 15 يوليو 2023 بالجامع الأزهر، فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين للدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، حيث يبلغ عدد المتقدمين الذين لهم حق حضور الاختبار 1000 دارس برواق الكبار، و500 دارس برواق الطفل.

وكشف الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبار من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، كما تمتد الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، وفق ما هو موضح في الجداول المرفقة.

إحضار المستندات المطلوبة لتقديمها للجنة الاختبار

ونوه مدير عام الجامع الأزهر، على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة لتقديمها للجنة الاختبار وتشتمل على :

- صورة بطاقة الرقم القومي للكبار وصورة شهادة الميلاد للأطفال.

- صورة شخصية حديثة.

- طباعة استمارة التقديم المرفقة بالإعلان.

- حافظة أوراق.

- صورة بطاقة ولي الأمر للأطفال.



وشدد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، على عناية الإمام الأكبر بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، لافتا إلى أن الإمام الاكبر دائما ما يوجه بالاهتمام بالطلاب الحافظين لكتاب الله سواء داخل الأروقة أو المعاهد الأزهرية، ويشدد على تذليل كافة العقبات أمام الجميع لتيسير الحفظ والدراسة داخل الجامع الأزهر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبناء على اعتماد فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.