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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حماقي وأحمد سعد.. نكهات مصرية في مهرجان قرطاج الدولي 2023

حماقي وأحمد سعد
حماقي وأحمد سعد

تمتزج فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بنكهة مصرية مميزة، وذلك من خلال برنامجه الغنائي الذي سيبدأ غدًا الجمعة 14 يوليو ويستمر حتى 18 أغسطس القادم.

محمد حماقي وأحمد سعد نجوم مصريون في مهرجان قرطاج الدولي 2023

وتتمثل المشاركة المصرية في مهرجان قرطاج التونسي من خلال حفل الختام مع الميجا ستار محمد حماقي، والفنان أحمد سعد الذي سيشارك بحفله في الـ 22 من يوليو الجاري.

 

 

انطلاق فعاليات مهرجان قرطاج التونسي الدولي 2023

تبدأ الفعاليات الغنائية والفنية والثقافية لمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، غدًا الجمعة، والتي تستمر حتى 19 من أغسطس القادم، بأحداث فنية ضخمة في جميع المجالات.

ينطلق الافتتاح مع عرض المحفل للفنان الفاضل الجزيري ، ويمتلىء البرنامج الغنائي بكوكبة غنائية ضخم من مختلف الدول العربية، بجانب  فرق تونسية تراثية.

سيكون لجمهور الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي موعد هذا الصيف مع حفل للمسرحي التونسي فاضل الجزيري تحت عنوان “المحفل” (سهرة الافتتاح)، فيما سيكون حفل الاختتام مع النجم المصري محمد حماقي.

كما سيكون لعشاق الموسيقى الصاخبة موعد مع حفل للفنان الأمريكي بان هاربر المعروف بأدائه ألوان البلوز والريغي والغوسبال، إلى جانب حفل فرقة “تقسيم تريو” التركية، مع حض

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