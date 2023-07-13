رامي جمال يطرح أغنية GPS (فيديو)

طرح الفنان رامي جمال، أحدث أغانيه GPS، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات لشهير “يتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

تفاصيل أغنية GPS

الأغنية من كلمات مصطفى ناصر، ألحان رامي جمال، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

كلمات أغنية وسط الوشوش

أغنية وسط الوشوش من كلمات مصطفي ناصر ألحان: رامي جمال توزيع و مكس و ماستر: إلهامي دهيمة - أحمد حسام.

وتقول كلماتها "سط الوشوش... بقى لو ضحك لك حد يوم مبتضمنوش واللي انت عارفه وسبت قلبك ليه سنين ممكن في ليله تشوف ملامحه ما تعرفوش مابقاش اكيد..... انك ايديك بعد السلام تلاقيها ايد أقرب ما ليك هو اللي كان بايديه اذيك صعب أن ضربه تموتك تجي من بعيد كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين ملهاش ضمان..... والناس لبعض دي موضه خلصت من زمان ماشيه السنين والكل فيها ملونين في القلب لون غير اللي فوق الوش بان جرحك منين..... غير من الحبايب واللي كانوا قريبين طلع اللي قال كان عنده حق ف يوم ماقال شكله اليومين دول مش يومين الطيبين كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين".

أغنية رامي جمال الجديدة لحظة بعادك

بجانب أغنية “لحظة بعادك”، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها" وفات سنين.. وفينا مين.. حبيبي م البعد استفاد.. مش مرتاحين.. ونجيب منين.. حبيبي صبر ع البعاد.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه.. لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده.. والوضع ليه نرضى بيه.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه.. لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده والوضع ليه نرضى بيه.. وده كله ليه.. نستنى إيه بُعدك تعب ليا وليك.. إنت أتأذيت وأنا لو حكيت عن تعبي هتدمع عينيك.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه.. لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده والوضع ليه نرضى بيه.