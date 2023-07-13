السيسي يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة (شاهد)

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان، معقبا:" يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان".

وشدد السيسي خلال إلقائه للبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، اليوم الخميس، على تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.

وقال إنه أثناء المشاورات التي تمت أمس تلقينا دعوة من الرئيس محمد إدريس ديبي، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، لعقد أول اجتماع للآلية الوزارية في تشاد، وسيتضمن ذلك في البيان الختامي، لافتا إلى أن أن البيان الختامي تضمن الموافقة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار أثناء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.

تفاصيل قمة دول جوار السودان

وانطلقت أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وتبحث اليوم الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.