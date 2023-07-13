أبو الغيط: الجامعة العربية تنسق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحل أزمة السودان (شاهد)

أكد أحمد أبوالغيط، أمين جامعة الدول العربية، أنه يجب الاستمرار في التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة على أساس حماية السودان، مع التأكيد على مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجرى إطلاقها جنبا إلى جنب مع دول جوار السودان، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة في السودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية للحيلولة دون تدهور الأمن الغذائي المتدهور أصلا.

وتابع "أبوالغيط" خلال كلمته في قمة دول جوار السودان، المنعقدة بمصر، اليوم الخميس، أنه يجب دعم مسار قمة جدة، الساعي لتحقيق شروط وقف إطلاق النار بشكل شامل ومستدام وفوري في السودان، ما يسمح باستئناف العملية الانتقالية، مع التأكيد على أهمية دول الجوار للسودان، والتي تواجه الأعباء الإنسانية الكبرى للأزمة، وأن يكون هناك تفكيرا في استمرار انعقاد قمم أخرى مشابهة إذا اقتدت التطورات ذلك.

وأشار إلى أنّه يجب دعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية، وتشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية، وعلى رأسها القضايا الاقتصادية وإصلاح قطاع الأمن.

تفاصيل قمة دول جوار السودان

وانطلقت أمس الأربعاء، الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

وتبحث اليوم الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار وويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.