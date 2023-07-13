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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل صحة الشيوخ: قمة دول جوار السودان تحرك مصري مخلص في لحظة حرجة

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن انطلاق قمة دول جوار السودان في القاهرة بحضور الرئيس السيسي اضافة للعمل العربي المشترك ودليل على الريادة المصرية وتصدي القاهرة لكل الأزمات والملفات الشاكة.

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وأوضح د. حسين خضير فى تصريحات  للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن قمة دول جوار السودان تعقد بهدف صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها من الانهيار التام.

واعتبر وكيل صحة الشيوخ، قمة دول جوار السودان أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة غير المحدودة التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وجهودها المستمرة على مدى شهور لوقف الحرب.

وتابع د.خصير، إن مصر تمتلك رؤية متكاملة لحل الازمة السودانية كما ان استمرارها خطر كبير على مصر وعلى كافة دول الجوار السوداني وقد تشعل المنطقة وتزيد الاستقطاب فيها.

واختتم، بأن قمة دول جوار السودان تحرك مصري مخلص في لحظة حرجة من أجل السودان وشعبه، وانطلاقا من العلاقات المصرية الوطيدة مع كل الفرقاء السودانيين.

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