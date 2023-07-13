السيسي يطرح رؤية مصر لخروج السودان من أزمته الراهنة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستبذل كل ما بوسعها بالتعاون مع كافة الأطراف في المجتمع الدولى لوقف نزيف الدم السودانى الغالى والمساعدة في تحقيق تطلعات شعب السودانى الذي عبرت عنه ملايين من الشعب السودانى في ثورته المجيدة.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، ونقتله فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن مصر ستعمل على تيسير نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضى المصرية من خلال التنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.

تصور مصر لخروج السودان من أزمته الراهن

وطرح الرئيس السيسي، تصور مصر لخروج السودان من أزمته الراهن الذى يرتكز على العناصر التالية، وهى مطالبة الأطراف المتحاربة فى السودان بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء بمفاوضات جادة لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

وطالب الرئيس كل الأطراف السودانية بنفاذ كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسي، لإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية والمرأة والشباب، لبدء عملية سياسية شاملة تلبى طموحات الشعب السودانى، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.