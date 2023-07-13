انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13 يوليو 2023، وذلك بالتزامن مع انخفاض كافة أنواع مواد البناء خلال هذه الفترة.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت أكثر ما يبحث عنه المواطنين على مدار اليوم، حيث يواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الحديد اليوم 13 يوليو 2023

- سعر طن الحديد شركة عز بـ 38800 جنيه.

- سعر طن حديد المصريين بـ 37800 جنيه.

- سعر طن حديد المعادي بـ 36800 جنيه.

- سعر طن حديد العتال بـ 37500 جنيه.

- سعر طن حديد المراكبي بـ 37000 جنيه.

- سعر حديد العشري بـ 37100 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد بيانكو بـ 36700 جنيه للطن.

- سعر طن حديد عطية بـ 37000 جنيه.

- سعر حديد مصر ستيل بـ 37000 جنيه للطن.

- سعر طن حديد الكومي بـ 37000 جنيه

- سعر طن سعر حديد بشاي بـ 38200 جنيه.

- سعر طن حديد سرحان بـ 36500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

- سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيهًا.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت أسوان بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت العسكري بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت سيناء بـ 1690 جنيهًا.

- سعر أسمنت السهم بـ 1680 جنيهًا.

- سعر أسمنت المعلم بـ 1680 جنيهًا.

- سعر أسمنت حلوان بـ 1710 جنيهات.

- سعر أسمنت السويدي بـ 1830 جنيه.

- سعر أسمنت الاسكندرية بـ 1890 جنيهًا.

- سعر أسمنت العامرية بـ 1780 جنيهًا.

- سعر أسمنت تايتان بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت المهندس بـ 1900 جنيه.

- سعر أسمنت السد العالي بـ 1780 جنيهًا.

- سعر أسمنت الدلتا بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت المصري بـ 1780 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر أسمنت الواحة بـ 1130 جنيهًا.

- سعر أسمنت العمران بـ 1080 جنيهًا.

- سعر الأسمنت الأبيض العادة بـ 3600 جنيه.

- سعر أسمنت سوبر سيناء بـ 3450 جنيهًا.

- سعر الأسمنت المقاوم ما بين بـ 1880 جنيهًا.

- سعر أسمنت قاهر البحار بـ 1770 جنيهًا.

- سعر أسمنت السويس سي ووتر بـ 1760 جنيهًا.

- سعر أسمنت السويدي المقاوم بـ 1880 جنيهًا.